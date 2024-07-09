Yıldız Holding, ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı almaya hak kazandı

Yıldız Holding kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla İsviçre merkezli Uluslararası EŞİT ÜCRET Derneği (EQUAL-SALARY Foundation) ve PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı ve ‘EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı almaya hak kazanan öncü şirketlerden biri oldu.

Yıldız Holding’in gönüllü olarak başvurduğu sertifikasyon süreci kapsamında, Holding’in çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli verileri, ücret politikası, işe alım süreçleri, terfi ve yan hak gibi uygulamaları bilimsel bir metodolojiyle kapsamlı bir şekilde incelendi.

Titizlikle yürütülen sürecin sonunda Yıldız Holding, dünyada işveren markasına değer katan bir belge olarak nitelendirilen ’EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı almaya layık görüldü.

Sertifikasyon sürecinde veri analizlerinin yanı sıra insan kaynakları uygulamalarına dair kurum içi algıyı ölçmek amacıyla çalışanlarla ve İK ekipleriyle detaylı görüşmeler de gerçekleştirildi.

EŞİT ÜCRET Sertifikası, aynı zamanda Yıldız Holding’in iş ortamında fırsat eşitliğinin tesis edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını da belgeliyor.

"Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık odağındaki liderliğimizi sürdürüyoruz"

Yıldız Holding’in tüm faaliyetlerinin merkezinde insana yatırım ve fırsat eşitliği kültürünün yer aldığına dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Yıldız Holding’de değerlerimiz arasında yer alan kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkemiz çerçevesinde tüm çalışanlarımızın eşit fırsatlara erişimini destekliyoruz. 2030 yılına kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Eşit Ücret yaklaşımı da Yıldız Holding’de kuruluşumuzdan itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu çabalarımızın uluslararası kuruluşlar tarafından takdir görmesi ve EŞİT ÜCRET sertifikasını almaya hak kazanmamız bizlere büyük mutluluk yaşattı. Önümüzdeki dönemde de fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz ilham veren uygulamalarla iş dünyasındaki dönüştürücü liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

EŞİT ÜCRET Derneği Co-CEO Lisa Rubli, "Bu sertifika, Yıldız Holding’in iş yerinde fırsat eşitliğine yönelik uygulamalarının başarısını teyit ederken, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık konusunda sektöründeki liderliğini de pekiştiriyor. Yıldız Holding, çeşitlilik ve kapsayıcılığı önceliklendirerek hem şeffaf duruşuyla paydaşları nezdinde güven tesis ediyor, hem de başarılı bir işveren markası olarak en iyi yetenekleri bünyesine katmak noktasında önemli bir rekabet avantajı elde ediyor" dedi.

Eşit Ücret Sertifikası hakkında

Kurumlardaki ücret eşitsizliğini bilimsel bir yaklaşımla bağımsız bir şekilde değerlendiren İsviçre merkezli EŞİT ÜCRET Derneği (EQUAL-SALARY Foundation) tarafından verilen EŞİT ÜCRET Sertifikası, söz konusu kurumda kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini belgeliyor. EŞİT ÜCRET Derneği tarafından yapılan kapsamlı denetimler sonucunda verilen EŞİT ÜCRET Sertifikası, 3 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Bu süreç zarfında şirketin çeşitlilik ve eşitlik ilkesine bağlı olarak yürüttüğü çalışmalar düzenli olarak kontrol edilmeye devam ediyor. Sertifikaya sahip şirketler 3 yılın sonunda sertifikanın devamlılığının sağlanması için tekrar başvuru yapmak zorunda.

Eşit Ücret Sertifikası sadece Yıldız Holding bordrosunda yer alan çalışanları ve 14 Kasım 2023- 10 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki verileri kapsamaktadır.