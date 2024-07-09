Ülker şikayet etti, Züber'in reklamı durduruldu
Ülker’in 'haksız rekabet' şikâyeti üzerine Ticaret Bakanlığı, Züber’in "Gerçek Atıştırmalık" sloganlı reklam filminin yayınının durdurulmasına karar verdi.
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Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti.
Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.