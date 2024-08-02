"Yılın ilk yarısında döviz bazında yüzde 6 büyüdük, seneyi yüzde 10 ile kapatırız"

MURAT KÜÇÜK

Hırdavat sektörünün öncü firmalarından Reis Makina, 2024’ün ilk yarısını, geçen senenin aynı dönemine göre döviz bazında yüzde 6 büyüme ile kapattı.

İlk yarısı geride kalan 2024’te hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, “Yaptığımız hazırlıklar, ekonomik programın belirlenmesi ve disiplinli şekilde uygulanması, dolar, enflasyon ve faizin öngörülebilir olması sayesinde yılın ikinci yarısının çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. 2024’te bir önceki yıla göre, dolar bazında en az yüzde 10 büyüme hedefliyoruz.” dedi.

Son tüketicinin yeni ürün almaktan ziyade tamirata yöneldiğini belirten Demircan, imalat sanayisinin talepte gaz kesmemesinin hırdavat sektörünün büyümesinde etkili olduğunu ifade etti. Yaptıkları satışların yüzde 92’sinin kredi kartı ya da DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile olduğunu ifade eden Başar Demircan, bugünlerde bankaların limitleri belirlerken çekingen davranmasının satışlara yansıdığını söyledi.

Uzak Doğu ile rekabet için ölçek ekonomisine geçilmeli

Yüksek talebi karşılama noktasında arz sorunu yaşadıklarını söyleyen Demircan, problemi aşmak için İstanbul, Konya ve Samsun’daki mevcut üretim tesislerine ek yatırımlar yapacaklarını aktardı.

Demircan, önümüzdeki dönemde kendi markaları olan Craft, Full ve Big Lift ile 5-6 uluslararası fuara katılacakları bilgisini de paylaştı. Türkiye’nin hırdavat sektöründe Uzak Doğu ile rekabet edebilmesi için ölçek ekonomisine geçmek zorunda olduğunun altını çizen Demircan, “Yüksek adetli üretim ile fiyatı aşağı çekebilir ve kaliteyi artırarak küresel pazarda rekabetçiliğimizi güçlendirebiliriz.” dedi.

2025 Mart-Haziran döneminde talep patlaması yaşanacak

Ekonomideki daralma nedeni ile birçok sektörde taleplerin ertelendiğini söyleyen Demircan, “Tedbirler sonrası piyasanın şartları kabul ederek normalleşmeye başlamasının etkisini 2025 Mart-Haziran arasında ‘talep patlaması’ şeklinde göreceğiz. Bu tarihten sonra Türkiye için gelişmelerin daha iyi yönde seyredeceğini düşünüyorum.” dedi.

Enflasyonun ticari ahlakı bozduğunu dile getiren Demircan, “Bazı temel girdilerde artış yaşanmazken ürün fiyatlarının güvensiz ortam nedeni ile sürekli zamlandığına tanık oluyoruz. Bu ticari ahlak açısından tehlikeli bir durum” tespitinde bulundu.