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YILNAK, Avrupa'nın en iyisi seçildi: ESTA Europe Zirvesi'ne adını yazdırdı

Alp Ozler Grubu’nun önde gelen markası Yılnak, ESTA Awards of Excellence 2025'te Eğitim Kategorisi'nde birincilik ödülünü kazandı. Munich'te düzenlenen bu prestijli ödül töreninde, Yılnak, Avrupa’nın en önemli ağır taşımacılık ve kaldırma sektöründeki ödülünü alarak, sektördeki en yüksek başarıyı simgeleyen ödüle layık görüldü. ESTA topluluğu, global ölçekte sektörün en saygın ve prestijli platformlarından biri olarak, bu ödülü kazanan firmaların geleceğe yön verecek vizyonlarını takdir etmektedir.

Haber Merkezi
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YILNAK, Avrupa'nın en iyisi seçildi: ESTA Europe Zirvesi'ne adını yazdırdı
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Yılnak’ın bu ödüle layık görülmesi, şirketimizin insan kaynağına yaptığı yatırımlar, eğitimdeki öncü rolü, güvenlik ve kaliteyi ön planda tutan vizyonu ve sektör liderliği ile uluslararası arenada kazandığı takdiri gösteriyor. Ödül töreninde bu büyük başarıyı Yılnak Genel Müdürü Omer Gece bey aldı.

Ayrıca, Yılnak, ESTA Mükemmelik Ödülleri'nde ödül kazanan tek Türk firması olma gururunu da yaşamıştır. 

Bu başarıda emeği geçen tüm Yılnak ailesine ve iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca, bağımsız ESTA jüri üyelerine ve tüm katılımcılara da katkıları ve yarışmaya gösterdikleri ilgi için teşekkürlerimizi sunarız. Gelecekteki projelerimizde de aynı başarıyı yakalamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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