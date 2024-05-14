Yılnak’tan Türkiye’nin rüzgar enerji potansiyeline lojistik destek

ANKARA ( EKONOMİ) - Uzunluğu 81 metreye kadar ulaşabilen devasa rüzgar kanatlarının güvenli ve verimli bir şekilde naklini gerçekleştiren Yılnak, güzergah analizi, izinlerin alınması, montaj desteği gibi aşamalarda müşterilerine hizmet veriyor.

Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir boşluğu doldurduklarını belirten Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, şirketin proje ve ağır taşıma alanında uzmanlaştığını söyledi.

Gece, “Rüzgar enerjisi, geleceğimizin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip bir kaynak. Bu alanda yaşanan büyüme ve gelişmeler, taşımacılık sektöründe de yeni gereksinimler doğuruyor. Yılnak olarak, bu ihtiyaçları tespit ederek, teknoloji ve deneyimimizi birleştirerek rüzgar türbininin tüm ekipmanlarının en profesyonel şekilde taşınmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeline katkıda bulunmak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Yılnak, 81 metrelik rüzgar türbini kanatlarının güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasının, sadece özel ekipman ve teknik bilgi gerektirmekle kalmadığı aynı zamanda güçlü bir lojistik altyapı ve titiz planlama da gerektirmesi nedeniyle, güzergah analizi, izinlerin alınması, montaj ve kurulum desteği gibi aşamalarda da müşterilerine hizmet veriyor.

Yenilenebilir enerji sektörünün büyümesine katkı sağlayan Yılnak, sadece bu alanlarda değil endüstriyel projeler, inşaat ve yol yapımı, petrol ve gaz taşımacılığı gibi çeşitli sektörlerde de öncülük ediyor. Firmanın özellikle büyük ölçekli altyapı projelerinde, ağır ve gabari dışı yüklerin taşınması konusunda uzmanlığı bulunuyor.

Sivil havacılık tarihi açısından önem taşıyan Atatürk Havalimanı’nın dev taşınma operasyonunu gerçekleştiren Yılnak, hayata geçirdiği projelerle Türkiye’deki ve uluslararası pazardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirirken, çeşitli endüstrilerdeki kritik ihtiyaçlara cevap veriyor.