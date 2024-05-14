Bakioğlu Holding, gelişim zirvesinin 11.'sini düzenledi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk OSB Toplantı Salonu’nda canlı yayınla, Bakioğlu Holding Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Müdürü Hande Işık’ın moderasyonunda gerçekleştirilen zirvede, Bakioğlu Holding İcra Kurulu Eş Başkanı Enver Bakioğlu, grup şirketlerinin kuruluşundaki ilham verici hikayeleri aktararak köklü aile ve şirket tarihine ışık tuttu.

Bak Ambalaj Genel Müdürü Mehmet Emin Bozdağ, Bak Gravür Genel Müdürü Nedim Ahmet Genç ve Bareks Genel Müdürü Yiğitcan Çelikoğlu; moderasyonunu House of Human CEO’su Umut Ahmet Tarakçı’nın gerçekleştirdiği panelde, kariyer yolculuklarına ışık tutan konu başlıklarını çalışanlarla paylaştılar.

Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim Başkanı Özgür Güneri ise, “Şirket akademimiz Bak Akademi ve Gelişim Seninle Baki alt markamız ile gelişmek & geliştirmek değerimize hizmet eden her türlü aracı, sistemlerimize dahil etmeye devam ediyoruz. Gelişim Zirvemiz de bu araçlardan birisi. Bu seneki zirvede, kendi içimizden başarı hikayeleri dinleyerek ilham dolu ve keyifli bir zirveyi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde paylaşımda bulundu.