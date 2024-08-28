Yönetim ve çalışan performansı platformu F4e’den milyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Üst düzey şirket yöneticilerinin çözüm ortağı F4e (Feedback for Excellence) tohum aşamasındaki ilk yatırımı olarak; Arya GSYF, Maxis Ventures ve Boğaziçi Ventures’ın katıldığı turda 1 Milyon Dolar yatırım aldı. Yeni yatırım, Yapay Zeka Tabanlı Yetenek ve Performans Yönetim Platformu F4e’nin Türkiye’den küresel piyasaya genişlemesi için kullanılacak.

13 ülkede, 12 dilde hizmet veriyor

13 ülkede 12 dilde hizmet veren F4e’nin farklı sektörlerdeki 100’ü aşkın müşterisi arasında Getir, Hepsiburada, Insider, Kibar Holding, Kastamonu Entegre, Flo, Karaca, İyzico, Protel gibi alanında lider, vizyoner kurumlar bulunuyor. Çalışan sayısı 100’den 1000’e kadar olan şirketlerin sermayedarları ve üst yönetim kadrolarıyla doğrudan çalışan firma, 1000’in üzerinde çalışanı olan şirketlerde yönetim ekiplerine ek olarak İK kadrolarıyla da tam koordine şekilde çalışıyor. Adını “Feedback for Excellence”: “Mükemmellik için Geri Bildirim” kavramından alan girişim, her endüstri ve ölçekteki kurumun gelişimini hızlandırıyor. Yatırım turuna Türkiye’nin ilk ve tek kadın odağında girişim sermayesi yatırım fonu Arya VC’nin liderlik ettiği F4e'nin diğer kurumsal yatırımcıları arasında Maxis Ventures ve Boğaziçi Ventures yer alırken; melek yatırımcıları arasında ise Ölçeklenme Odaklı Seri Teknoloji Girişimcisi ve Yatırımcısı Nurettin Şendoğan, ve SAP gibi büyük ölçekli kurumsal teknolojilerin implementasyonunda 20 yılı aşkın tecrübeye sahip uzman isimler Mehmet Aksu ve Fatih Canca bulunuyor.

Hedefte AB, Orta Doğu ve ABD var

Kendine öncelikle Türkiye, ardından AB, Orta Doğu ve ABD olarak bir genişleme rotası çizen F4e girişiminin Kurucu Ortağı ve CEO’su İrem Yelkenci, "Üst düzey yöneticilerle birlikte şirket stratejilerini hızlıca şekillendiriyor, bu stratejileri ölçülebilir net hedefler haline getiriyoruz. Bu stratejilerde başarılı olanlara yönelik, ödül mekanizmaları alternatiflerini beraberce değerlendiriyoruz. En önemlisi de bu strateji, hedef ve süreçleri 15 dakika içerisinde yazılıma aktararak tüm çalışanlara iletiyoruz. Bu sayede, şirketteki tüm çalışanların gelişimini şeffaf bir şekilde yazılımımız aracılığıyla takip edebiliyoruz. Aldığımız çıktıları şirket yönetimiyle paylaşıp, yüksek performans gösteren ve kendini geliştiren çalışanların ödüllendirilmeleri yönünde bir süreç yönetiyoruz” diyor.

Misyonlarının; herhangi seviyedeki bir şirket yöneticisinin, ekip arkadaşlarını mükemmele odaklayabilmesini sağlamak olduğunun altını çizen Yelkenci, “Bu işin belli başlı kodları var; kimileri öğrenilebilir bireysel beceriler kimileri ise prim sistemlerine uzanan süreçler. Biz bu öğrenimlerimizi önce bir yazılım platformuna aktardık, sonra da kolay uygulanmasına odaklanarak, kullanıcı dostu tasarımlar ve yapay zeka desteği ile çalışan etkileşimini çok daha yüksek seviyelere çıkartmayı başardık.” diyor ve ekliyor: “Bugün, performans yönetiminde OKR ya da KPI yöntemi uygulayan, sektör bağımsız her şirkete uygun çözümü kurgulayabiliyor ve platformumuzu yalnızca 3 saat içinde tüm organizasyona entegre edebiliyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Global pazar için çözümler üretiyoruz

F4e’nin Kurucu Ortağı ve CTO’su Özgür Alkaner de ekliyor: “Biz İK alanındaki global yenilikleri yakından takip eden, global pazar için çözümler üreten bir ekibiz. Öte yandan bir şirket için doğru olanın, diğerine uymayabileceğinin her zaman farkındayız. Hem esnek hem de inovatif olan platformumuzu güçlü kılan da sektörümüzdeki en yenilikçi teknolojileri her bir şirketin özel koşullarına yüksek hız ve efektiflik ile uyarlayabilmesi. Yakında Yapay Zeka ile desteklenmiş çok daha fazla yenilik göreceksiniz. Bizi takip edin.”

Başarılı bir büyüme hikayesine imza atacağına inanıyoruz

Yatırım turuna liderlik eden Arya GSYF’nin fon ortağı ve yöneticileri Özlem Tümer Eke ve Sanem Tatlıdil Özal, “F4e, alanına hakim ve uluslararası kariyerleri olan kurucular tarafından yönetilen bir şirket. Uzmanlık alanları ülkemizde henüz çok yaygınlaşmamış performans yönetimi ve bu, her seviyede kurumsal yönetilen şirketin uygulaması gereken bir süreç. F4e’nin öncülük ettiği bu kategoride ciddi bir fırsat olduğuna inanıyoruz” diye görüş bildirirken, Maxis’ten Koordinatör Selami Düz “Maxis bünyesinde kurulu olan Arya GSYF ve Maxis Ventures GSYF’nin F4e’ye birlikte yatırım yapması Maxis fonlarının kendi aralarında gerçekleştirdiği sinerjiye güzel bir örnek oldu. Aldığı yatırımla birlikte F4e’nin alanında deneyimli kurucuları ve ekibi ile başarılı bir büyüme hikayesine imza atacağına inanıyoruz” diye ekliyor.

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Kenan Çolpan, yatırım hakkında “F4e, yapay zeka tabanlı bir İK girişimi olarak 1 Milyon Dolar büyüklüğündeki ilk yatırım turunu tamamladı. Biz de BV Growth fonumuz ile bu sürece dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. F4e’nin bu yatırım ile küresel ölçeklenmesinde ve başarılı yolculuğunda sunduğumuz maddi desteğin yanı sıra, deneyim aktarımı, iş ağı paylaşımı ve mentorluk desteğimiz ile yanlarında olacağımız için mutluyuz” diyor.

Kurucularından olduğu Global HRTech girişimi beqom.com‘dan 2022 yılında $300M+ değerleme ile exit yapan, Mayıs 2023’ten bu yana F4e Danışma Kurulu Üyesi Nurettin Şendoğan’ın girişime yakın desteğini yatırım turuna katılarak güçlendirmesi de platformun uluslararası potansiyelini teyit eder nitelikte. Nurettin Şendoğan “İK dünyası globalde de sürekli değişen ve gelişen bir alan, bunu destekleyecek sürekli inovasyon kabiliyeti bu alandaki girişimler için en aranan özelliklerin başında geliyor. F4e, yapay zekayı merkezine alan ürün yol haritası ile öne çıkan, İK’ya birçok yeniliği getirecek global bir girişim olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte” diyor.