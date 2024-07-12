Zeren Group, Türk petrol devini satın aldı

Enerji, turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 5 farklı ülkede operasyonları bulunan Zeren Group, bugün enerji sektöründe güç dengelerini değiştirecek bir alıma imza attı. Sektörün devlerinden Türkiye Petrolleri Zeren Group'a satıldı. Zeren Group geçtiğimiz aylarda ise Alpet'i alarak enerji sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı.

T-Bank'ı da almak istiyor

Patronlardünyası'nın haberine göre Mustafa Yiğit Zeren'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için de uzun süredir görüşmeler yapıyor.

Sektörün en güçlü oyuncusu

1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın temellerini attığı akaryakıt istasyonları, 2009 yılından itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti.

Nisan 2017'de Zülfikarlar Holding’e bağlı akaryakıt dağıtım şirketi Turkuaz Petrol tarafından, 2016 yılının en büyük satın almasıyla özelleştirilen TP Petrol Dağıtım A.Ş, faaliyetlerini Türkiye Petrolleri markasıyla sürdürdü.

Yaklaşık 307.000 m3 depolama kapasitesi ile toplam 9 dolum tesisine ve 800’ü aşkın akaryakıt istasyonuna sahip olan TP Petrol Dağıtım A.Ş., akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından biri.

8 farklı sektör, 23 ayrı marka

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in liderliğinde her geçen gün büyüyen Zeren Group Holding, 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Bugün satılan Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra Zeren Group'a geçecek.