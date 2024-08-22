Zoom karını açıkladı, beklentiler yükseldi

Zoom Video Communications Inc. mali yılının ikinci çeyrek net gelirini 219 milyon dolar olarak açıkladı.

Zoom hisse başına 70 sent kar elde ettiğini söyledi. Tek seferlik kazançlar ve maliyetlere göre düzeltilmiş kazançlar hisse başına 1,39 dolar olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş hisse başına kar Wall Street beklentilerini aştı. Zacks Investment Research'ün anketine katılan 11 analistin ortalama tahmini hisse başına 1,21 dolar kazanç yönündeydi.

Zoom ikinci çeyrekte 1,16 milyar dolar gelir elde ederek Street tahminlerini de aştı. Zacks'ın anketine katılan 10 analistin beklentisi 1,15 milyar dolardı. Zoom Video, Ekim ayında sona eren cari çeyrek için hisse başına kazancının 1,29 ila 1,31 dolar arasında değişmesini bekliyor.

Zoom Video, üçüncü çeyrek için 1,16-1,17 milyar dolar aralığında gelir beklediğini söyledi. Bazı kalemler hariç tutulduğunda kar, hisse başına yaklaşık 1,30 dolar olacak. Analistler ortalama olarak 1,16 milyar dolarlık satış üzerinden hisse başına 1,24 dolarlık düzeltilmiş kazanç öngörüyordu. Şirket, mali yılın tamamında hisse başına 5,29 ila 5,32 dolar aralığında kazanç bekliyor.