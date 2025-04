Zorlu Enerji, Dorad Energy’deki tüm hisselerini elden çıkarıyor

Takip Et

Zorlu Enerji, İsrail merkezli enerji şirketi Dorad Energy Ltd.’deki yüzde 25 oranındaki tüm paylarını elden çıkarıyor. Satış süreci tamamlandığında şirketin Dorad'daki ortaklığı sona erecek.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, satış sürecinin detaylarını paylaştı. Buna göre, yüzde 25’lik payın yüzde 15’lik bölümü Dorad'ın mevcut ortakları Edelcom ve Ellomay Luzon’a eşit olarak devredilecek. Bu paylar için hisse alım sözleşmeleri imzalandı. Kalan yüzde 10’luk pay ise Phoenix Grubu’na satılmak üzere görüşmeler devam ediyor.

Şirket, sürecin tamamlanmasının ardından Dorad Energy'deki tüm hisselerinin elden çıkarılmış olacağını bildirdi.

Şirketin açıklaması şu şekilde:

Şirketimizin Dorad Energy Ltd. ("Dorad")'de sahip olduğu ve Dorad sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen payların tümünün satışı kapsamında, 06.03.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen ön alım hakkı, Dorad'ın mevcut ortaklarından Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd. ("Ellomay Luzon") ve Edelcom Ltd. ("Edelcom") tarafından, sahip oldukları paylar nispetinde kullanılmıştır. Bu doğrultuda Dorad sermayesinde ön alım hakkına tabi yüzde 15'lik payımızın Edelcom ve Ellomay Luzon'a eşit oranda devri konusunda Hisse Alım Sözleşmeleri imzalanmış olup; ön alım hakkına tabi olmayan diğer yüzde 10'luk payımızın Phoenix Grubu'na satış işlemlerine de devam edilmektedir. Edeltech, Ellomay Luzon ve Phoenix Grubu ile akdedilen Hisse Alım Sözleşmeleri aynı şartlar ve koşulları içermektedir. Dorad Yönetim Kurulu'nun onayı, yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle, sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek olan hisse devirleri tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır.