Zorlu'dan RES bakım ve onarım merkezi ile ekonomiye 60 milyon dolarlık katkı

Denizli'de kurdukları rüzgar enerjisi (RES) onarım ve yenileme merkezine ilişkin açıklamalarda bulunan Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, Zorlu Enerji'nin 2022'de Denizli'de kurulan merkezinin, dünyada rüzgar türbini bakım ve onarımı için Almanya merkezli teknoloji şirketi Schaeffler'in verdiği sertifikayı alan üçüncü şirket olduğunu söyledi.

Son yıllarda tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Kındap, "Tedarikçilerin tedarik zincirinin kırılmasından dolayı üretimlerinin düşmesi, ulaşımdaki sıkıntılar, fiyat mekanizmasında yaşanan sorunlar, burada büyük bir kaos yarattı. O dönemde birçok santral üreticimizin, zamanında işletme bakımlarını yapamadıkları veya arızalarını zamanında gideremedikleri için santralleri devre dışı kaldı. Üretimlerimizin sekteye uğraması ülke ekonomisine büyük bir zarar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de 1700 rüzgar türbini 10 yılını doldurmuş durumda"

Kındap, kendi santrallerinde de benzer sorunlar yaşadıktan sonra bakım ve onarım işine girmeye karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Teknolojinin önemli bir kısmını yerli olarak sağlayabiliyoruz ama bir kısmında şu an üretemediğimiz aksamlar, kritik parçalar var. Bu kritik parçaların sağlanmasında da özellikle Schaeffler globalde çok önemli destek veren, tedarik sağlayan şirketlerden biri. Parça tedarikinde sıkıntıların yaşanmaması ve tamirini yapacağımız veya yenileyeceğimiz parçalarda arızanın giderilmesi ve gerekirse daha da geliştirilmesi noktasında karşılıklı fikir paylaşımı için bir iş birliğine gittik. Önce bir niyet anlaşması imzaladık. Sonra bu niyet anlaşması çerçeve anlaşmasına dönüştü. Sahada bunlarla ilgili uygulamalara ve son olarak da eğitimlere başladık. Bugün itibarıyla bunların hepsini başarıyla tamamladık ve sertifikamızı aldık. Bu, rüzgar enerjisinde çalışan türbinlerin önemli ve kritik aksamlarının yenilenmesi ve tamirinin yapılmasında gerekli hizmetlerin Zorlu tarafından yapılabileceğine dair bir sertifika."

Türkiye'de kurulu 4 bin 200 rüzgar türbininden 1700'ünün 10 yılını doldurduğuna dikkati çeken Kındap, şöyle konuştu: "Rüzgar türbinlerinin Türkiye'de 250 milyon dolarlık işletme, bakım payı var. Bunun 60 milyon doları ana ekipmanların yıllık yenilenmesi için kullanılıyor. Bugünkü kapasiteyle şu anda 250 milyon dolarlık büyük bir pazardan bahsediyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde yeni kurulumlarla, kapasite artışıyla katlanacağını düşünürsek, bakım ve işletme ile ilgili pay da katlanacak ve belki 250 milyon dolar 1 milyar dolar olacak."

Bakım ve onarım için gereken bütçenin direkt dış kaynaklara gittiğini vurgulayan Kındap, "Biz 60 milyon doların ülkede kalması için bu atölyeyi kurduk ve bu çalışmayı yapıyoruz. Şu an geldiğimiz durumda bu bütçenin önemli bir kısmını burada tutabilecek bir kapasiteye ulaştığımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kındap, tedarikte beklenmedik sorunlar yaşanabildiğini belirterek, "Enerjide bağımsız olabilmek için hem üretim yapmanız, hem de bakım ve işletme açısından da bağımsız olmanız lazım." dedi.

Rüzgar türbini bakım ve onarımı için geçen yıl dünya genelince 3 milyar dolar harcandığına işaret eden Kındap, 2030'da bu rakamın ikiye katlanarak 6 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi süreçlerin tedarik zinciriyle ilgili sorunlar yaşanmasına ve önemli sayıda tesisin devre dışı kalmasına neden olduğunu aktaran Kındap, enerjide arz güvenliğinin sağlanması açısından bu alandaki çalışmaların değerli olduğunu anlattı.

Schaeffler Türkiye Üst Yöneticisi Yusuf Bulut da söz konusu sertifikanın, Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezi'nde rüzgar türbinlerinin bakım ve onarım hizmetlerinin dünya genelinde en yüksek teknik kapasite ve verimlilikle yapıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bulut, "Bugün global pazara baktığımız zaman onarım ve bakım yapan çok az şirket var. Bunu Zorlu Enerji ile beraber Türkiye'de yapabilmek bir nevi devrim." değerlendirmesinde bulundu.

Onarım için bazı şirketlerin 2-3 metre uzunluğundaki rulmanları başka ülkelere göndermek zorunda kaldıklarını anımsatan Bulut, "Bu hizmetin Türkiye'de olması, Türk şirketleri için çok önemli bir avantaj." dedi.