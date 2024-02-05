2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamada turnuvanın açılış maçının 11 Haziran'da Mexico City'deki Estadio Azteca'da oynanacağı belirtildi.

MLB'de New York Giants'ın, NFL'de ise New York Jets'in maçlarını oynadığı MetLife Stadyumu ise 2026 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapacak.

Final maçı Metlife Stadyumu'nda

Mayıs 2010'da açılan MetLife Stadyumu, 82 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.

Stadyum, 2024 Copa America'da biri yarı final olmak üzere 3 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da oynanacak.

Aynı zamanda bu turnuvayla birlikte 1998'ten beri kullanılan 32 takımlı format, yerini 48 takımlı yeni formata bırakacak.

MetLife stadyumu, NFL maçları için çim sahaya sahip olsa da FIFA standartları için yeniden tasarlanacak.

2026 Dünya Kupası hangi şehirlerde oynanacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri olacak.

Bu üç ülkede maçların oynanacağı şehirler şöyle:

ABD:

New York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, San Francisco, Boston

Meksika:

Monterrey, Guadalajara ve Mexico City

Kanada:

Vancouver, Toronto