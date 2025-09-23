A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya

  1. Ekonomim
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

Başkent Manila'daki müsabaka, TSİ 15:00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

