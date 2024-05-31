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Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu kararı: Yollarımızı ayırdık

Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada kararın "karşılıklı anlaşarak" alındığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu kararı: Yollarımızı ayırdık
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Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarına dair açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulübün paylaşımı şöyle:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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