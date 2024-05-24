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Bakan Bak’tan Beşiktaş’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Bak’tan Beşiktaş’a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; “İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Trabzonspor’u yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Trabzonspor’u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezon başarılar diliyorum.”

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