Başakşehir Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Gent'e 4-1 yenilen Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent karşısında 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
58. dakikada Lima'nın düşürülmesiyle ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Roef'ta kaldı.
78. dakikada Januzaj'ın ceza sahası önünde baskısı sonrasında topu kapan Mahmut Tekdemir, ceza yayı üzerindeki Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
88. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Okumu'dan seken top Januzaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcu kale sahası içinde sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.
Karşılaşma Gent'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.