  3. Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir, Craiova’ya 3-1 yenilerek Avrupa’ya veda etti ve Romanya ekibi lig etabına yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir deplasmanda Romanta ekibi Universitatea Craiova'ya konuk oldu. Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Craiova'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cicaldau, 27. dakikada Baiaram ve 81. dakikada Nsimba kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Selke attı.

Başakşehir'de Operi, 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Craiova toplamda 5-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı. Başakşehir ise Avrupa'ya veda etti.

