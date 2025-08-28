Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

  1. Ekonomim
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’nden elendi ve yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'la karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. 

Bu sonucun ardından Yunanistan'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kaldı. Samsunspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

