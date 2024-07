Be fair ne demek? UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı bu tepkiyi doğurdu

Takip Et

Be fair ne demek, nedir? UEFA'nın, Türkiye Avusturya maçında Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle gol sevinci yapması nedeniyle 2 maç ceza vermesi gündemde. Demiral'a verilen 2 maçlık ceza herkesi çileden çıkardı. X üzerinde be fair UEFA isimle başlık açıldı. Peki be fair ne demek, anlamı nedir? İşte tüm detaylar...

Be Fair ne demek?

Be fair, "Adil Ol" anlamını taşımaktadır. Özellikle UEFA'nın benzer bir hareket sergileyen İngiliz oyuncu Bellingham'a verdiği 1 maçlık cezayı ertelemesi nedeniyle böyle tag açıldı. Söz konusu etiket kısa süre içerisinde 175 bin twwet aldı.

Tepkiler devam ediyor

Yağız Sabuncuoğlu: UEFA, Jude Bellingham'ın savunmasını 5 gün boyunca inceledi ve kararını verdi. TFF ve Merih Demiral'ın savunmasını ise bu sabah aldı, 3 saat inceledi ve cezayı verdi! #BeFairUEFA

Uğur Karakullukçu: Yabancı gazetecilerin bile rahatlıkla Merih-Bellingham adaletsizliği kıyasını yapabildiği yerde bizim daha bizim insanımıza bunu anlatamamız inanılmaz. Tribünle karşılıklı "Kill the Serbs" (Sırpları öldürün) tezahüratı yapan futbolcuyla aynı muameleyi gördü Merih, hareketi onaylamamak ya da yersiz bulmak başka bir şey, ölüm tezahüratıyla eşdeğer bir tutulması bambaşka bir şey. Önce insanınıza sahip çıkın.