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Beşiktaş'ta yeni transfer trafiği

Beşiktaş'ın kadrosuna almayı planladığı, Felix Uduokhai'nin transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceği açıklandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta yeni transfer trafiği
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Beşiktaş, kadrosunu Felix Uduokhai'yle güçlendiriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Felix Uduokhai'nin kariyeri

Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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