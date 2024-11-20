BJK, mobil uygulamayla ucuz kredi sağlayacak: SuperApp ile hedef, 1 yılda 1 milyon kullanıcı

Bir ay kadar önce pilot uygulamalarla hizmete giren SuperApp ile ilgili tanıtım toplantısında konuşan Hasan Arat, projenin içeriğinde birbirinden değerli hizmetlerin olduğunu söyleyerek, ekonomiye büyük katkılar sağlamasının yanı sıra Beşiktaş’a da düzenli gelir sağlayacak bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Dünya çapında bir proje olacak

Projenin mimarlarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Güven, “İlk bir yıl içinde SuperApp uygulamasıyla 1 milyon kullanıcıya, 300 bin de kart sayısına ulaşma hedefimiz bulunuyor” diye konuştu. “Bugün sadece bir SuperApp’ten bahsetmiyoruz. Bir spor kulübünün ekonomiye yapacağı faydalardan da bahsetmek istiyoruz, Beşiktaş Spor Kulübünün şu anda önümüzdeki dönemde yaptığı tüm projelerle spor ekonomisine fayda sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’de spor ekonomisinin Gayri safi yurtiçi hasıladan aldığı pay çok düşük. Bu pay, ABD’de yüzde 4, İspanya’da yüzde 3,3, İngiltere’de yüzde 2,5 iken, Türkiye’de yüzde 0,1 ile 0,2 oranında.İspanya’da yarattığı iş hacmi 1,2 milyon iken, Türkiye’de yalnızca 100 bin. Türkiye’nin bu alandaki performansının artması lazım. Bu da SuperApp gibi dünya çapında projelerle gerçekleşecek” diye konuştu.

Uygun faizli kredi de verilecek

Beşiktaş Spor Kulübü olarak 25 milyondan fazla taraftara seslendiklerini kaydeden Deniz Güven şöyle konuştu:

“Yani yaratabileceğiniz değer ekonomisinin karşılaştırması için söylüyorum. Bu platformun üzerinde sağlayacağımız başarı, ekleyeceğimiz servisler ne kadar fayda yaratabilirse gidilebilecek yollar çok açık. Hali hazırda 39 firma ile anlaşmalarımız bulunuyor. İndirim kampanyalarından, bilet satın almaya, genel bankacılık işlemlerinden, altın, kripto para, hatta uygun faizle kredi teminine, hatta belirli sayıda insan için faizsiz, taksitle ana para ödemeli krediye kadar pek çok ihtiyaç, SuperApp üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tam anlamıyla bir fintech projesidir. Kurumsal pek çok ilgilenen var ortaklık için. Biz taraftarımızın içinde olduğu, onların da kazanacağı, kulübün de kazanacağı bir finansal yapıya ulaşymasını sağlayacağız.”

SuperApp'in destekcilerinden Mastercard, bu proje için sarı kırmızı olan logosunu gümüş rengine çevirdi.

1 yıl içinde 3 milyar TL'lik hacim bekleniyor

BJK Genel Sekreteri Kaan Şakul, dört büyük değerleme şirketinden biri tarafından gerçekleştirilen SPK onaylı değerlemenin ardından, sözkonusu projelerinin 32 ile 37 milyon dolar arasında bir değer tespitinin yapıldığını kaydederek, “Bir yıl içinde bir milyon kullanıcı rakamına ulaşıldığında bu rakam çok daha yüksek olacak. SuperApp’un bir yıl içinde aylık 2,7 milyar ile 3 milyar lira arasında bir işlem hacmi yaratacağını tahmin ediyoruz. Şimdiden ortaklık teklifleri geliyor. Belirli bir süre sonra yatırım turuna çıkacağız. Yüzde 10 veya 20 oranında bir azınlık hisseyi satarak kulübe gelir sağlayacağız” şeklinde konuştu.