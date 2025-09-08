Bosphorus Cup, İstanbul’da 100 milyon Euro’luk ekonomi yaratacak

MURAT KÜÇÜK

Her yıl büyük heyecana sahne olan Bosphorus Cup, bu sene 17-20 Eylül tarihlerinde 24’üncü kez düzenlenecek. İstanbul’un tanıtımına önemli katkılar sağlayan organizasyonun şehirde 100 milyon Euro’luk da ekonomi yaratması bekleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde, Çift Geyik Karaca, Bilyoner, TAG, Chery Türkiye, Princes' Palace Resort, Yuka Yat, Feriye, İBB, TGA ve Setur Marinas partnerliğinde düzenlenecek organizasyon hakkında konuşan Bosphorus Cup Kurucusu Orhon Gorbon, etkinliğin yarattığı artı değere dikkat çekti. Bosphorus Cup’ın bu sene yurt dışından 30 tekne ağırlayacağını söyleyen Gorbon, “10 farklı ülkeden yerli-yabancı toplam bin yelkenci ve 60 tekne kıyasıya mücadele edecek. Romanya ve Rusya 10’ar tekne ile katılacak. Yunanistan ve Bulgaristan gibi komşu ülkelerin yanı sıra, BAE, İtalya, İngiltere ve Slovenya’dan da tekneler gelecek. 400’e yakın yabancı sporcu burada ter dökecek” dedi. Yurt dışından gelen sporcuların aileleri ile birlikte bin kişiyi aştığını hatırlatan Gorbon, “Gelir düzeyi yüksek bir kitle yurt dışından gelecek ve İstanbul’daki otelleri dolduracak. Tekneler marinaya girecek kira ödeyecek, ayrıca dünyanın her yerinden seyirciler gelecek ve günlerce konaklama yapacak. Yelken için gelenler, normal turistten 4 kat fazla harcama yapıyor. Ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerinden yerli sporcular da gelecek ve harcama yapacak. İstanbul’da yaklaşık 100 milyon Euro’luk ekonomi oluşacak” ifadelerini kullandı.

Görüntüler 150’den fazla ülkeye servis edilecek

Organizasyonun İstanbul’un tanıtımına da katkı sunacağını aktaran Gorbon, “Dünyanın hiçbir yerinde İstanbul Boğazı gibi tarihi bir lokasyonda gerçekleşen başka yelkenli yarışı yok. Yarışlar sırasında İstanbul’un tanıtımı da yapılmış oluyor. Hazırlattığımız 3 dakikalık görüntüyü, Çin’den Hawaii’ye kadar 150’den fazla ülkenin basın kurumuna servis ediyoruz. Bu görüntüler yurt dışından gelen profesyonel ekipler tarafından alındığı için çok güzel oluyor ve İstanbul’un tanıtımına katkı sağlıyor. Her yıl artan katılım da başarılı olduğumuzu ve Türkiye’yi doğru tanıttığımızı gösteriyor. Gelen ziyaretçilerden en çok İstanbul’un güzelliği karşısında şaşırdıklarını duyuyoruz” dedi.