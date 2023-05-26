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Burak Yılmaz, ayrılık kararını açıkladı

Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.

Burak Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Fortuna Sittard'da oynamayacağım. Kulüpte neler yaşandığını en kısa zamanda açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.

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