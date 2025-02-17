Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.
Fernerbahçe camiasını tebrik etti
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sarı-Lacivertli camiaya tebrik geldi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve tüm @FBBasketbol camiasını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/VapJrx5NIy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2025