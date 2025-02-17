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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Fernerbahçe camiasını tebrik etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sarı-Lacivertli camiaya tebrik geldi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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