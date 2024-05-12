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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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