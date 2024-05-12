Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu!
Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Almanya’nın Essen kentinde, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda 24 yaşındaki milli sporcu Mete Gazoz sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Mete Gazoz, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş, 2022’de de bronz madalya kazanmış, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu ve 2023 Dünya şampiyonu olmuştu.