Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu!

Almanya’nın Essen kentinde, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda 24 yaşındaki milli sporcu Mete Gazoz sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Mete Gazoz, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş, 2022’de de bronz madalya kazanmış, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu ve 2023 Dünya şampiyonu olmuştu.