Galatasaray yıldız futbolcu ile anlaştı! İşte ödenecek para
Galatasaray bir süredir görüşme gerçekleştirdiği Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile anlaştı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe’ye karşı 6 puanlık bir avantaj kazanan Galatarasay iç transferde çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray’da özellikle ligin son haftalarında sergilediği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Belçikalı yıldızı Dries Mertens yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu sonunda bitecek olan yıldız ismi gelecek sezon için 3 milyon Eeuro + bonus alacağı karşılığında ikna ettiği belirtildi.