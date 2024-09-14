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Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandı.

Haber Merkezi
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Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'de bir türlü beklentilerin üstüne çıkamayan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu.

Sarı-lacivertliler milli futbolcuyu, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe kariyeri beklentilerin altında kaldı

Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, Eyüpspor'a kiraladığı Emre Mor'un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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