Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandı.
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Fenerbahçe'de bir türlü beklentilerin üstüne çıkamayan Emre Mor'un yeni takımı belli oldu.
Sarı-lacivertliler milli futbolcuyu, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdi.
Fenerbahçe kariyeri beklentilerin altında kaldı
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe, Eyüpspor'a kiraladığı Emre Mor'un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
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