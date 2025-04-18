Eskişehir'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20:45'te başlayacağı belirtilmişti.

Trabzonspor cephesinden tepki geldi

Trabzonspor cephesi Eskişehirspor'la aralarındaki sorunlar nedeniyle finalin burada oynanmasının yanlış olacağını duyurmuş ve tepki göstermişti.

Kupa finalinin yeri değişiyor

Habertürk'ün haberine göre Eskişehir Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi. Yazıda, güvenlik tehdidi gerekçe gösterildi, güvenlik önlemlerinin alınmasında zorluk yaşanacağı ifade edildi ve maçın Eskişehir'de oynanmasının doğru olmayacağı belirtildi.

TFF yeni yerini açıklayacak

Kupa finalinin yeni yerinin neresi olacağını TFF açıklayacak. Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmeşlerini kazanan takımlar 14 Mayıs'taki finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.