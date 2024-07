EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'ün

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takımı'nın Gürcistan'ı yendiği maçta attığı gol, futbolseverler tarafından turnuvanın en iyi golü seçildi.

UEFA'nın internet sitesine yapılan oylamaya katılanlar, Mert Müldür'ün vole vuruşla attığı golü "en iyi gol" olarak belirledi.

Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv