  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı
Takip Et

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kupa maçında Atromitos'a yenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı
Takip Et

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Nicolas Anelka, 18 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyorNicolas Anelka, 18 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyorSpor

 

Saha bir anda karıştı: Eski Trabzonsporlu Nenad Bjelica, Sane’ye tokat attıSaha bir anda karıştı: Eski Trabzonsporlu Nenad Bjelica, Sane’ye tokat attıSpor

 