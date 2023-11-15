Fenerbahçe, 3 genç oyuncuyu kadrosuna kattı: İşte maliyetleri

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, 3 oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

3'ü de 15 yaşında olan futbolcuların Fenerbahçe'ye transferi için Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, açıklamalarda bulundu.

"200 bin euro karşılığında anlaştık"

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin euro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu Yiğit Evin, Gençlerbirliği U16 ve U17 takımında gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bundan sonraki kariyerine Fenerbahçe forması altında devam edecek oyuncuyu Avrupa’da birçok kulübün de takip ettiği ettiği konuşuluyor.