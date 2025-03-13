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Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek final için bu akşam sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek final için bu akşam sahaya çıkıyor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'a konuk olacak.

Kadıköy'de ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Rangers-Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tek eksik Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına tek eksikle gidecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek dönüyor

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.

İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

Altı isim sınırda

Fenerbahçe'de altı futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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