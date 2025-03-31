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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Türkiye Kupası'ndaki derbiyi Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. 

Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak. 

Çeyrek finalde görev alacak hakemler

Konyaspor-Göztepe: Ozan Ergün

Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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