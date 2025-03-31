Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası sona erdi. Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray, Beşiktaş'a kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluk oranı güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sona erdi. Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler maçı 4-2 kazanarak puan farkını 6'ya düşürdü.
Lider Galatasaray ise Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kaybetti.
Fenerbahçe Galatasaray'ın bay geçeceği 30. haftada Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler, maçı kazanırsa puan farkını 3'e düşürecek.
Oranlar güncellendi
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk oranı güncellendi.
Fenerbahçe'ye şampiyonluk için 3.55 oranı verildi.
Galatasaray'a ise 1.23 oran verildi.