FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE | FB Lille maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe Lille canlı izle | FB Lille maçı şifresiz mi, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına devam ederek üst tura yükselmek isteyen Fenerbahçe zorlu Lille deplasmanında. Ev sahibi ekibin favori görüldüğü karşılaşma öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Mücadelenin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Istvan Kovacs’ın düdük çalacağı karşılaşmada gözler Kanarya’nın yeni transferler Maximin ve En-Nesyri ile Dzeko’nun üzerinde olacak. Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho’nun da kendini ispatlaması için büyük bir fırsat olarak görülen mücadelenin canlı izleme yöntemleri araştırılıyor. İşte detaylar…

FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE

Fenerbahçe Lille maçı canlı olarak yayımlanacak. Fakat UEFA maçlarını canlı ve naklen yayımlama haklarını elinde bulunduran Exxen Dijital Platformu haricinde maçları izlemek mümkün değil. Bunun için futbolseverlerin Exxen üyeliği yaptırması gerekiyor.

NOT: Aksi bir yöntemle mücadeleyi takip etmek yasal suç teşkil edebilir.

Temsilcimiz Fenerbahçe İstanbul’daki rövanş öncesinde Fransız ekip Lille’i mağlup ederek avantajı kapmak istiyor. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme yolunda keskin virajı geride bırakmış olacak. FB Lille maçı TSİ 21:30’da hakem Kovacs’ın düdüğüyle başlayacak.

Exxen Dijital Platform üyelik ücreti:

Exxen reklamlı - 327,90 TL / ay

Exxen reklamsız - 390,90 TL / ay

FB LİLLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

HAYIR. FB Lille maçı şifresiz değil. Karşılaşma Exxen Dijital Platformu’nda canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe Lille maçını şifresiz takip edebilmek için platforma üye olmanız gerekiyor.

Mücadele yurt dışından bazı yayıncı kuruluşlar tarafından da yayımlanacak. İşte o kanallar:

Arena Premium 1 BiH HD

Arena Premium 1 Srbija HD

Arena Sport 1 Hrvatska HD

Arena Sport 1 Slovakia HD

Arena Sport 1 Slovenija HD

BFM GRAND LILLE

Canal 11 [online] (geo/R)

Sport+ Qazaqstan

Temsilcimizin muhtemel 11’i şu şekilde:

Livakovic

Osayi

Çağlar

Djiku

Ferdi

İsmail

Krunic

Tadic

Szymanski

Maximin

Dzeko

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı. ntvspor.net’te yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.