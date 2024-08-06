FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE | FB Lille maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu kapsamında Süper Lig ekiplerinden temsilcimiz Fenerbahçe Lille ile karşı karşıya geliyor. Ligue 1 ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşan ve üst tur için şansını zorlayan Fenerbahçe maçı yakından takip ediliyor. Futbolseverler mücadeleleri kaçırmamak için canlı izlemenin yollarını arıyor. Öte yandan Portekiz teknik adam Mou’nun da ilk önemli sınavı olan üçüncü eleme maçı Stade du Hainaut’da hakemin düdüğüyle başlayacak. Futbolseverler ise FB Lille maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.
Fenerbahçe Lille canlı izle | FB Lille maçı şifresiz mi, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına devam ederek üst tura yükselmek isteyen Fenerbahçe zorlu Lille deplasmanında. Ev sahibi ekibin favori görüldüğü karşılaşma öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Mücadelenin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Istvan Kovacs’ın düdük çalacağı karşılaşmada gözler Kanarya’nın yeni transferler Maximin ve En-Nesyri ile Dzeko’nun üzerinde olacak. Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho’nun da kendini ispatlaması için büyük bir fırsat olarak görülen mücadelenin canlı izleme yöntemleri araştırılıyor. İşte detaylar…
FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE
Fenerbahçe Lille maçı canlı olarak yayımlanacak. Fakat UEFA maçlarını canlı ve naklen yayımlama haklarını elinde bulunduran Exxen Dijital Platformu haricinde maçları izlemek mümkün değil. Bunun için futbolseverlerin Exxen üyeliği yaptırması gerekiyor.
NOT: Aksi bir yöntemle mücadeleyi takip etmek yasal suç teşkil edebilir.
Temsilcimiz Fenerbahçe İstanbul’daki rövanş öncesinde Fransız ekip Lille’i mağlup ederek avantajı kapmak istiyor. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme yolunda keskin virajı geride bırakmış olacak. FB Lille maçı TSİ 21:30’da hakem Kovacs’ın düdüğüyle başlayacak.
Exxen Dijital Platform üyelik ücreti:
Exxen reklamlı - 327,90 TL / ay
Exxen reklamsız - 390,90 TL / ay
FB LİLLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?
HAYIR. FB Lille maçı şifresiz değil. Karşılaşma Exxen Dijital Platformu’nda canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe Lille maçını şifresiz takip edebilmek için platforma üye olmanız gerekiyor.
Mücadele yurt dışından bazı yayıncı kuruluşlar tarafından da yayımlanacak. İşte o kanallar:
Arena Premium 1 BiH HD
Arena Premium 1 Srbija HD
Arena Sport 1 Hrvatska HD
Arena Sport 1 Slovakia HD
Arena Sport 1 Slovenija HD
BFM GRAND LILLE
Canal 11 [online] (geo/R)
Sport+ Qazaqstan
Temsilcimizin muhtemel 11’i şu şekilde:
- Livakovic
- Osayi
- Çağlar
- Djiku
- Ferdi
- İsmail
- Krunic
- Tadic
- Szymanski
- Maximin
- Dzeko
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİBİ
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı. ntvspor.net’te yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.