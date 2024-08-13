FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta ? Fenerbahçe muhtemel 11'i

Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Lille maçı saat 20:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİLLE CANLI İZLE

Fenerbahçe Lille maçı canlı olarak yayımlanacak. Fakat UEFA maçlarını canlı ve naklen yayımlama haklarını elinde bulunduran Exxen Dijital Platformu haricinde maçları izlemek mümkün değil. Bunun için futbolseverlerin Exxen üyeliği yaptırması gerekiyor.

NOT: Aksi bir yöntemle mücadeleyi takip etmek yasal suç teşkil edebilir.

Temsilcimiz Fenerbahçe İstanbul’daki rövanş maçında Fransız rakibini 2 farklı sonuçla yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme yolunda keskin virajı geride bırakmak istiyor.

Exxen Dijital Platform üyelik ücreti:

Exxen reklamlı - 327,90 TL / ay

Exxen reklamsız - 390,90 TL / ay

FB LİLLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

HAYIR. FB Lille maçı şifresiz değil. Karşılaşma Exxen Dijital Platformu’nda canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe Lille maçını şifresiz takip edebilmek için platforma üye olmanız gerekiyor.

Mücadele yurt dışından bazı yayıncı kuruluşlar tarafından da yayımlanacak. İşte o kanallar:

Arena Premium 1 BiH HD

Arena Premium 1 Srbija HD

Arena Sport 1 Hrvatska HD

Arena Sport 1 Slovakia HD

Arena Sport 1 Slovenija HD

BFM GRAND LILLE

Canal 11 [online] (geo/R)

Sport+ Qazaqstan

Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

LİLLE: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı. ntvspor.net’te yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen Dijital Platformu UEFA maçlarını yayımlamaya yetkili tek yayıncı olarak bulunuyor. Futbolseverler mücadeleleri takip edebilmek için platforma üyelik yaptırmak durumunda. Exxen'e üye olmak için ise https://www.exxen.com/tr adresine giderek gerekli yönergeleri doldurmak yeterli olur.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak Exxen'e üye olabilirsiniz. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

HAKEM: Jose Maria Sanchez

STAT: Ülker

SAAT: 20.00

YAYIN: EXXEN