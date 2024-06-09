Fenerbahçe başkanını seçiyor: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?
Fenerbahçe’nin yeni başkanı bugün gerçekleştirilecek seçimle belli olacak. Kongre üyeleri Ali Koç ve Aziz Yıldırım için oy kullanmaya başladı.
Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemek için kongre üyeleri saat 10.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Toplam 47 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 17.00’de sonlanacak. Ardından oy sayımına geçilecek. Mevcut başkan Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz renkli oy pusulalarına sahip olacak.
Ali Koç’un yönetim kurulu listesi
Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde; Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman yer alıyor.
Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi
Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde ise, Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın yer alıyor.