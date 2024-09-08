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Fenerbahçe resmen duyurdu! Filip Kostic ile anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, Filip Kostić’i Juventus’tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe resmen duyurdu! Filip Kostic ile anlaşmaya varıldı
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Süper Lig'de 4 hafta sonunda 10 puan toplayan ve milli araya maç fazlasıyla lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 13 Eylül Cuma akşamı sona erecek transfer dönemi öncesinde sarı-lacivertliler, son hamlesini kanat bölgesine yaptı.

Kostic fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.

Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşti.

Kulüpten açiklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.

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