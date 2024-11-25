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Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi mi? İşte taraftarı heyecanlandıran o hamle...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Talisca'nın hareketi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi mi? İşte taraftarı heyecanlandıran o hamle...
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.

Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

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