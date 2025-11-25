  1. Ekonomim
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

Fenerbahçe-Ferençvaroş maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos, Breidablik-Samsunspor maçını Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Samsunspor’un bu hafta karşılaşacakları maçların hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe-Ferençvaroş maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. De Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonun'dan Iker De Francisco ve Asier Pérez De Mendiola üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adrian Cordero, VAR hakemi ise Cesar Soto Grado olacak. Breidablik-Samsunspor maçını Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.

