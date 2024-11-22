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Fenerbahçe'nin Kayserispor maç kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin maç kadrosu belli oldu.

İHA
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Fenerbahçe'nin Kayserispor maç kadrosu belli oldu
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Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları olan Maximim riske edilmemek için kadrodan çıkarılırken, fiziksel olarak hazır olmayan Cengiz Ünder de listede yer almadı.

Fenerbahçe’nin 23 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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