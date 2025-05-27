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FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı!

FIFA, mali anlaşmazlıklar nedeniyle bu sezon Süper Lig’den düşen Net Global Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı!
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FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Başkan Kurbanoğlu'ndan açıklama

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA tarafından Sivas ekibine 3 dönem transfer yasağı getirildiğini aktararak "Kulübümüzün, Karol Angielski'nin 2022-23 sezonunda Radomiak Radom takımından transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı bir taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından 3 transfer dönemiyle sınırlı geçici bir transfer yasağı kararı alınmıştır. Söz konusu borcun ödenmesi halinde bu yasak derhal kalkacaktır. Konuyla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte olup Sivasspor'umuzun geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğimizi camiamızın bilmesini isteriz." dedi. 

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