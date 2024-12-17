Galatasaray, Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Anlaşma gereği Kale Seyahat, 3 yıl boyunca Galatasaray A futbol takımının ana sponsorlarından oldu.

Anlaşmayla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alirıza Çelebi katıldı.

Metin Öztürk, son 2 senedeki sponsorlukların arttığını belirterek, "Son 2 senede sponsorluklar inanılmaz bir noktaya geldi. Sanıyorum 80 milyon avro civarına yükseldi." dedi.

Roma forması giyen Paulo Dybala'nın adının Galatasaray ile anıldığının söylenmesi üzerine futbol takımının transferlerinden kendisinin sorumlu olmadığını hatırlatan Öztürk, "Transfer Okan hocanın ve oyuncu izleme ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecektir. Sayın Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş ve İbrahim Hatipoğlu'na sormakta fayda var. Ancak burada asıl karar verici Okan hoca. Yönetimin işi finansmanı sağlamak ve pazarlıkları yürütmek. Şu anda kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgilenmesi çok normal. Galatasaray gibi Türkiye ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." diye konuştu.

Başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da takım otobüsünün Galatasaray gibi elit takımların başarısında rol oynadığını söyledi.

Niyazi Yelkencioğlu, takım otobüsünün deplasmanlarda da takımla birlikte olduğuna değinerek, "Takım otobüsü, Galatasaray seviyesindeki elit takımların başarısındaki sessiz kahramanlardandır. Galatasaray'ın 10 gün içinde Hollanda, Sivas, İsveç'teki maçlarında takımımızı otobüsümüz karşıladı. Şoförümüz Feyyaz Bey inanılmaz bir çaba gösteriyor. Bu Galatasaray sevgisinden de kaynaklanıyor. Baş döndürücü bir trafiğimiz var. Bu yüzden takım otobüsümüzü seçerken hem konfor hem de güvenlik olarak endişe duymadan bir iş ortağı ile çalışma zorunluluğumuz var. Kale Seyahat'e bize destek sağladığı, güven verdiği ve her gün daha da büyüyen sponsor ailemize katıldığı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yakında Kemerburgaz Tesisleri'ne geçeceğini aktaran Yelkencioğlu, "Bugünün diğer anlamı ise bu toplantının Florya'da gerçekleştirdiğimiz son sponsorluk anlaşması olmadı. Kemerburgaz'daki tesislerimiz son aşamasına geldi. Hedefimiz bundan sonraki lansmanda sizleri Kemerburgaz'da ağırlamak." şeklinde görüş belirtti.

Kemerburgaz'daki çalışmaların sona yaklaştığını belirten Yelkencioğlu, "Kemerburgaz'da ufak tefek işler kaldı. Oraya her şey hazır olduktan sonra geçmek istiyoruz. Kayserispor maçından sonra 15 günlük aramız var. Hedefimiz ikinci devreye Kemerburgaz'da başlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorlukların futbol takımının giderlerini karşıladığını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, şunları kaydetti:

"Sponsorluklarla günü kurtarıyoruz. Kaliteli ve yüksek maliyetli oyuncularımız var. Hem sermaye artırımı hem de Florya'dan gelecek paralarla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkacağız. Bu zaten başkanımızın 2 sene önce söylediği bir şeydi. Her ay yaklaşık 100 milyon lira civarında faiz ödüyoruz. Tek amacımız, tüm enstrümanları kullanarak TBB anlaşmasından çıkmak. Sponsorluklarımız da devam edecek. Galatasaray büyük bir marka. Bu markayla birlikte olmak sponsorlara çok şey katıyor. Yurt dışından da sponsorluklarımız olacak. Galatasaray ilklerin takımı, kulübü. Formamızdaki sponsorluklarda 30 milyon avroyu geçtik. Başkanımızın bir holdingi yok. Bu sponsorlukların hepsi teker teker konuşulup emek harcanarak alındı. Ortada büyük bir emek var. Galatasaray'ı bir yere getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Çelebi: Galatasaray için özel tasarlanmış bir otobüsü hizmete sunduk

Cemal Alirıza Çelebi ise Galatasaraylı futbolcular için konforlu ve son teknolojiye sahip bir otobüsü hizmete sunduklarını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübe sponsor oldukları için gurur duyduklarını aktaran Çelebi, "Kale Seyahat olarak geleceğe güvenle ilerlerken ülkemiz spor tarihinin en köklü markalarından biri olan Galatasaray Kulübüne sponsor olmanın gururunu yaşıyoruz. Sponsorluk anlaşmamız kapsamında Galatasaray Kulübünün sporcuları için özel tasarlanmış, konforu ve teknolojik donanımı ön plana çıkan bir otobüsü hizmete sunduk. Amacımız sporcuların sağlığı ve performansı için en iyi koşulları sağlamak. Ayrıca iş birliğimizi daha özel kılmak adına Galatasaray taraftarlarına özel sürprizler de hazırladık. Bu iş birliği bizim için sadece bir sponsorluk değil. Aynı zamanda Kale Seyahat'in spor, dayanışma ve genç nesillere desteğinin bir ifadesidir. Galatasaray, 119 yıllık köklü geçmişiyle disiplin, azim ve başarının sembolü. Bu değerlere biz de inanıyor ve katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 3 yıl boyunca bu iş birliğinin hem sahada hem de yollarda büyük başarılara vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu.