Galatasaray'da Muslera dönemi bitiyor! Yeni kaleci kim olacak? İşte en güçlü aday

Süper Lig'de tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılar birden çok bölgeye takviye planlarken kaleci transferi de gündemde.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde soruları yanıtlarken Fernando Muslera'nın takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

Özbek açıklamasında, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk aday Nice forması giyen Marcin Bulka

Muslera'nın ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleye ilk aday Nice forması giyen Marcin Bulka. Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki kalecinin mali şartlarının değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, Nice'in 15 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu ve sarı-kırmızılıların pazarlıklarına devam ettiği ifade edildi. Ek olarak Polonyalı kalecinin de Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Galatasaray'ın ilgisine olumlu baktığı aktarıldı.

Galatasaray'ın bu transfer için hedefinin 10 milyon Euron'un altında bir bonservis bedeli olduğu kaydedildi.