Galatasaray'da Osimhen belirsizliği: İşte imza için sunduğu iki şart...

Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen, sergilediği performansla sarı-kırmızılıları adeta sırtlamış durumda.

Öte yandan Osimhen'in geleceği de belirsizliğini koruyor. İngiltere Premier Lig ekipleri başta olmak üzere birçok talibi bulunan Nijeryalı futbolcunun durumu merak konusu.

Osimhen için Galatasaray da pusuda beklerken, Napoli oyuncuyu bir kez daha kiralamaya net bir şekilde karşı çıkıyor.

75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Osimhen'i en fazla bonservis veren kulübe satmak isteyen Napoli'nin gözü ise Suudi Arabistan takımlarında.

Suudi Arabistan'a sıcak bakmıyor

Bu arada Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Osimhen, Suudi Arabistan'a gitmeye pek sıcak bakmıyor.

Haberde Osimhen'in transfer için iki şart sunduğu, bunların Şampiyonlar Ligi bileti ve yıllık en az 12 milyon Euro maaş olduğu vurgulandı.

Bu sezon 32 maça çıkıp 2457 dakika sahada kalan Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.