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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe, Lille takımını elerse Union SG - Slavia Prag eşleşmesinini galibiyle karşılaşacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. Fenerbahçe, Lille takımını elerse Union SG - Slavia Prag eşleşmesinini galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ilk maçına 20-21 Ağustos'ta çıkacak

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyordu: Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK - Malmö galibi, Midtjylland - Ferencvaros galibi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

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