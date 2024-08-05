Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşti. Fenerbahçe, Lille takımını elerse Union SG - Slavia Prag eşleşmesinini galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Young Boys oldu. Fenerbahçe, Lille takımını elerse Union SG - Slavia Prag eşleşmesinini galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray ilk maçına 20-21 Ağustos'ta çıkacak
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyordu: Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK - Malmö galibi, Midtjylland - Ferencvaros galibi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.