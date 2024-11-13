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Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyette bulundu.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldı
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10 Temmuz'da gerçekleşen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirasının ödenmesi ve otomobil temini için danışman Hüseyin B'ye 200 bin euro (7 milyon 285 bin TL) ödeme yaptı.

Ancak danışmanın, ev kirasını ödemediği ve Batshuayi’nin istediği otomobili de teslim etmediği anlaşıldı. Batshuayi, durumu fark edince savcılığa başvurdu.

Ünlü futbolcu danışman hakkında dolandırıcılık suçundan şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında danışman Hüseyin B. gözaltına alındı.

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