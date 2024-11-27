Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel serveti ne kadar, şirketleri neler?

Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş'ın sezon başında yakaladığı başarılı performans yerini başarısız sonuçlara bırakınca fatura başkan ve yöneticilere kesildi. Hasan Arat, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın yanı sıra futbol şubesi ile ilgilenen Samet Aybaba ile de yollar ayrıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetim kurulunda alınan karara göre kulübün yeni başkanı Hüeyin Yücel oldu. Peki iyi ama Hüseyin Yücel zengin mi, hangi şirketleri var ve serveti ne kadar? İşte Beşkitaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel biyografisi...

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Hüseyin Yücel (d. 11 Ağustos 1982), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji SK'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Aynı zamanda Beşiktaş JK ikinci başkanıdır.

Başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, Beşiktaş camiası içinde tecrübesi ve spor yönetimindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. İlk genel kurul toplantısına kadar Beşiktaş’ın başkanlık görevini yürütecek olan Yücel, kulübün geleceği için önemli adımlar atmayı hedefliyor.

HÜSEYİN YÜCEL SERVETİ NE KADAR?

Hüseyin Yücel'in Türkiye'de en zengin iş insanlarından biri olduğu bilinmektedir. Hatta Gazeteci Ertan Süzgün'e göre Beşkitaş'ın borçlarının ödenebilmesi adına kendi cebinden 13-15 milyon euro ödeme yaptığı söylenmektedir.

HÜSEYİN YÜCEL HANGİ ŞİRKETLERE SAHİP?

Yücel'in çeşitli girişimleri mevcuttur. Ancak en çok bilinen şirketi bir eğitim yuvası olan Bahçeşehir okulları.