  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
Takip Et

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

İrfan Can Kahveci, dün akşam oynanan Bulgaristan maçında sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
Takip Et

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, dün akşam oynanan Bulgaristan maçında sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.”

Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildiEda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildiSpor
A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6Spor
Spor
Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu
Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu
İmzalar atıldı: Galatasaray'da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam
İmzalar atıldı: Galatasaray'da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam
Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi
Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi
A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP’a bildirdi
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP’a bildirdi