İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, dün akşam oynanan Bulgaristan maçında sakatlandı. Sol ayak bileğinden sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.”